حماس تُعلّق على استمرار منع مسيحيي غزة من الوصول للقدس وبيت لحم

وأوضحت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا السلوك من الاحتلال الإسرائيلي، يُخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية، ويتمرد على القانون الدولي، الذي يكفل للإنسان حرية الوصول إلى دور العبادة.



وأضاف: تمرد الاحتلال على القوانين والمؤسسات الدولية، يتطلب موقفاً دولياً جاداً لمعاقبته على جرائمه بحق كل مكونات شعبنا، وعلى سلوكه العنصري المتواصل.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن استمرار منع الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين المسيحيين في غزة، من الوصول لمدينة القدس وبيت لحم، بمناسبة الأعياد، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي، بالوصول إلى أماكن العبادة.