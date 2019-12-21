شؤون فلسطينية

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تتوجه إلى قطاع غزة

قافلة مساعدات إنسانية أردنية تتوجه إلى قطاع غزة
قافلة أدوية أردنية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى قطاع غزة.

وتتكون هذه القافلة من سبع شاحنات تحمل على متنها أدوية ومستلزمات طبية بتبرع من منظمة النداء الفلسطيني الموحد، وجمعية الوئام الخيرية.

وسيتم تسليم هذه القافلة إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري في غزة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال مستشار الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية رجب زبيدة، إن الهيئة مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لتسيير قوافل المساعدات إلى الأخوة الأشقاء في فلسطين، وأيضاً في استقبال التبرعات النقدية والعينية من المتبرعين من مختلف القطاعات بما يتناسب مع الاحتياجات التي ترد من المستشفى الميداني العسكري الأردني في القطاع".

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