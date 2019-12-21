الرئيس يؤكد أهمية لعب اليابان دوراً سياسياً مستقبلياً برعاية أي مفاوضات مقبلة

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية أن تلعب اليابان دوراً سياسياً مستقبلياً في رعاية أي مفاوضات مقبلة.





جاء ذلك، خلال استقباله اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، كيسوكي سوزوكي.



وأطلع الرئيس عباس الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أهمية عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.



وأعرب الرئيس عن شكره لليابان على مواقفها السياسية الداعمة لشعبنا، ولتحقيق السلام، مشيداً بالدعم الاقتصادي الياباني لمشروع ممر السلام والازدهار، والمنطقة الصناعية في أريحا، ومؤتمر (سيباد) للدول الآسيوية، إضافة إلى دعمها لـ (أونروا)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، أكد الوزير الضيف، مواصلة اليابان لمواقفها الداعمة لحل الدولتين، ودعم الشعب الفلسطيني، وجهود صنع السلام.

رام الله - دنيا الوطن