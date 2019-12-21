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الأردن يُصدر بياناً بشأن أنباء "تجريد" عدد من مواطنيه من ملابسهم بالسعودية

الأردن يُصدر بياناً بشأن أنباء "تجريد" عدد من مواطنيه من ملابسهم بالسعودية
أجهزة أمنية سعودية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، ترحيل السعودية معتقلين أردنيين إلى عمان بملابسهم الداخلية، مؤكدة أن هذا النبأ عار عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيان: إنها تواصلت مع الجهات المختصة، مؤكدة أن "ما يشاع عن ذلك غير صحيح، وأن المرحلين إلى الأردن، أنهوا محكومياتهم، وأبعدوا عن السعودية كالمعتاد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهتها، أكدت وسائل إعلام، أن الأردنيين المستبعدين من السعودية، كانوا محبوسين لديها على ذمة قضايا تتعلق بترويج المخدرات.

بدوره، أشار والد أحد المبعدين الأردنيين، ويدعى مفلح الطوابشة، إلى أن السلطات السعودية، أفرجت عن ابنه وخمسة آخرين كانوا مسجونين بتهمة الترويج للمخدرات، ونقلتهم إلى عمان عن طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأضاف: "من المؤسف، أن المشار إليهم كانوا بحالة صحية سيئة ويرتدون الملابس الداخلية، ولا يحملون أوراقاً ثبوتية، كونهم فقدوها أثناء نقلهم من سجن إلى آخر".

وتداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده، أن "السعودية أفرجت عن ستة مواطنين أردنيين وأعادتهم إلى بلادهم بملابسهم الداخلية".

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