رئيس الوزراء اللبناني الملكف يوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب اليوم السبت: إنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة.



وأكد في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، نقلها موقع (روسيا اليوم)، أنه سيشرع في تشكيل الحكومة، في فترة قد تكون أقل من أربعة إلى ستة أسابيع.



كما أكد دياب أنه يقف مع مطالب الحراك في البلاد، مشيرا إلى أن حكومته ستكون مستقلة ومشكلة من اختصاصيين.



وأضاف أنه يهدف إلى تشكيل حكومة مؤلفة من 20 وزيرا، من مستقلين واختصاصيين متفق عليهم من الجميع، وأنه سيزور دار الفتوى "بالوقت المناسب".



وكلفت الرئاسة اللبنانية الخميس الماضي، دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.