البرلمان التركي يصدق على الاتفاق الأمني والعسكري مع ليبيا

صدق البرلمان التركي يوم السبت على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري جرى إبرامه مع حكومة ليبيا المعترف بها دوليا الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة.





وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) يوم السبت، أن البرلمان التركي أقر الاتفاق الأمني بموافقة 269 عضوا مقابل اعتراض 125، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





ووقع الجانبان الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف تعزيز التعاون العسكري، كما وقعا اتفاقا منفصلا بترسيم حدود بحرية بينهما في شرق البحر المتوسط وهو ما أثار غضب اليونان.







وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج أقرت الاتفاق يوم الخميس.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ربما تنشر قواتها في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني لكنها لم تتلق طلبا بعد.





وأضاف يوم الجمعة أن بلاده لن تبقى صامتة في مواجهة المرتزقة المدعومين من روسيا والذين يدعمون قوات حفتر.

رام الله - دنيا الوطن