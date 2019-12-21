المرور بغزة: مصرع طفل إثر حادث سير جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل يبلغ من العمر (خمس سنوات) مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث سير جنوب قطاع غزة.
وقالت شرطة المرور بغزة: إن الطفل عبدالله محمد سالم أبو جويعد توفي إثر صدمه من قبل جيب "توسان" في شارع البداوي بخانيونس، جنوب القطاع.
لقي طفل يبلغ من العمر (خمس سنوات) مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث سير جنوب قطاع غزة.
وقالت شرطة المرور بغزة: إن الطفل عبدالله محمد سالم أبو جويعد توفي إثر صدمه من قبل جيب "توسان" في شارع البداوي بخانيونس، جنوب القطاع.
وكان مسن فلسطيني توفي أمس الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير جنوب مدينة غزة قبل نحو أسبوع.
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