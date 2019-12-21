المرور بغزة: مصرع طفل إثر حادث سير جنوب القطاع

وكان مسن فلسطيني توفي أمس الجمعة، متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير جنوب مدينة غزة قبل نحو أسبوع.



رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (خمس سنوات) مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث سير جنوب قطاع غزة.وقالت شرطة المرور بغزة: إن الطفل عبدالله محمد سالم أبو جويعد توفي إثر صدمه من قبل جيب "توسان" في شارع البداوي بخانيونس، جنوب القطاع.