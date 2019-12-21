شاهد: نتنياهو يعلق على إشارة وزير إماراتي لمقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي

وأضاف نتنياهو: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".وتشهد العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية معظمها من الخليج تطوراً ملحوظاً، حيث زار نتنياهو قبل نحو عام سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.كما زار مسؤولون إسرائيليون أبرزهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، مملكة البحرين وسلطنة عمان، وأجرى محادثات مع عدد من المسؤولين، في حين زارت وفود رياضية إسرائيلية دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث شاركت في مسابقات رياضية.