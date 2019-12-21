دولي

شاهد: نتنياهو يعلق على إشارة وزير إماراتي لمقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي

شاهد: نتنياهو يعلق على إشارة وزير إماراتي لمقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة لسلطنة عمان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو اليوم السبت: إنه يرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعقيباً على إشارة وزير الخارجية الإماراتي إلى مقال يتناول التحالف العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية معظمها من الخليج تطوراً ملحوظاً، حيث زار نتنياهو قبل نحو عام سلطنة عمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد.

كما زار مسؤولون إسرائيليون أبرزهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، مملكة البحرين وسلطنة عمان، وأجرى محادثات مع عدد من المسؤولين، في حين زارت وفود رياضية إسرائيلية دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث شاركت في مسابقات رياضية. 


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