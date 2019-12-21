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شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مواطنا قطريا

شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مواطنا قطريا
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطالب القطري محمد أحمد الهاشمي مصرعه برصاص شرطي أمريكي بعد عراك عنيف بين الاثنين وسط طريق عام في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت شرطة أريزونا، في بيان: "إن الشرطي كان يقوم بدورية في المنطقة وكان لديه مواطن مراقب معه على متن المركبة، عندما رأى محمد أحمد عبد الله الهاشمي، وهو مواطن قطري في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، (25 عاما)، يطرق علامة مرورية على شارع على الطريق العام ولم يتوقف عندما طلب منه الشرطي ذلك وظل يسير على الطريق"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأوضحت الشرطة، أن الشرطي حاول إبعاد الهاشمي عن الشارع قبل أن تندلع مشادة عنيفة بينه وبين الشرطي، مؤكدة أنه في غضون ثوان، كان الشرطي في معركة من أجل حياته، إثر تعرضه للكمات وضربات الرأس والركلات، ما دفعه إلى الأرض ثلاث مرات على الأقل.

وأضافت: "مع استمرار الهجوم، بدأ الشرطي الأمريكي يشعر بفقدان الوعي، وعلم أن حياته وحياة المواطن المراقب في سيارته كانت في خطر الموت الفوري، فأطلق النار وقتل الهاشمي".

وختمت بالقول إن الشرطي تمت معالجته في مستشفى محلي قبل إطلاق سراحه.

 

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