الرئيس عباس يؤكد أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من عشيرة آل حدادين من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة العين بسام حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى أحمد سلامة الأزايدة.



ورحب الرئيس عباس بالوفد الضيف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية، وتبادل الخبرات بينها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، شكر العين حدادين، الرئيس عباس على حسن الاستقبال، مؤكدا وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني.





رام الله - دنيا الوطن