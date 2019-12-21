وزير ياباني يتعهد بدعم بلاده الاقتصاد الفلسطيني وإنجاز مشروع أريحا الصناعية الزراعية



وطالب الوزير بضرورة تشغيل مركز المعلومات والاتصال والذي سيزيد من زخم التشغيل للمدينة الصناعية من خلال رفع مستوى الخدمات للمستثمرين لا سيما مركز فحوصات وابحاث وطني لخدمة المشروع.







وقام المشاركون بزيارة مصانع بترا للزجاج الذي يعتبر ثاني اكبر مصنع بالشرق الاوسط و كيو فاين وبالوليا والتي صدرت مؤخرا عشرة آلاف عبوة الى اليابان. وطالب الوزير بضرورة تشغيل مركز المعلومات والاتصال والذي سيزيد من زخم التشغيل للمدينة الصناعية من خلال رفع مستوى الخدمات للمستثمرين لا سيما مركز فحوصات وابحاث وطني لخدمة المشروع.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدولة الياباني، نائب وزير الخارجية في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، سوزوكي كيسكو دعم بلاده المستمر للاقتصاد الفلسطيني والمضي قدماً في انجاز مشروع مدينة اريحا الصناعية الذي يعكس الشراكة والصداقة بين البلدين.جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الياباني على مدينة اريحا الصناعية الزراعية برفقة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ومحافظ اريحا جهاد ابو العسل ورئيس بلدية اريحا سالم الغروف ورئيس مجلس ادارة الشركة المطورة بسام الولويل والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية علي شعث.وشدد الوزير الياباني على ضرورة تضافر الجهود اقليمياً لمراكمة النجاح القائم وتحقيق مزيداً من التشغيل للايدي العاملة واعدا بتقديم مزيد من الدعم لهذا المشروع الاستراتيجي.من جانبه وضع الوزير العسيلي، الوزير الضيف في صورة اخر تطورات ومستجدات المشروع وما تحقق من انجازات وكذلك التحديات ورؤية المستقبلية للمشروع لافتاً على تشغيل 16 مصنعا في المدينة والعمل مستمر على قدم وساق بشراكة حقيقية بين الحكومة والمطور والمستثمرين على انجاز المرحلة الثانية من المشروع التي تم الشروع فيها مؤخرا.