أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم





جاءت هذه المطالبة خلال اجتماع لممثلي لجان متضرري عدوان 2014 مع مجموعة من أصحاب المنازل في مخيم البريج.



وقال الأهالي: "إن المملكة العربية السعودية حسب ما علمنا ستتبرع مشكورة بمنحة قيمتها عشرة ميلون دولار للمتضررين دون أن تشترط وجهة الصرف لهذا فعلى مدير عمليات الوكالة أن يخصص هذه المنحة للمتضررين خاصة المصنفين "جزئي بليغ".



وأعرب الأهالي المتضررون عن سخطهم وغضبهم لحالة التسويف والمماطلة والتبربرات الواهية التي تتبعها الوكالة بحقهم في عدم سرعة الصرف.



وحمل الأهالي الوكالة مسؤولية المعاناة التي يعانون منها جراء هذا التقاعس خاصة وأن كثيراً منهم لم يقدر على إصلاح منازلهم على أمل أن تصرف لهم الوكالة تعويضاتهم .





وأشاروا إلى أنهم يتعرضون لموجات من البرد والصقيع ودخول مياه الأمطار إلى غرف أطفالهم وهم نيام مما يعرضهم لنزلات برد وأمراض أخرى.



وأكد الأهالي أنه واجب على الوكالة أن تفي بالتزاماتها المالية باتجاه تعويضهم الذين مضى على انتظارهم ما يقارب خمس سنوات.



وكان وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 قدم رسالة شديدة اللهجة لنائب محافظ الوكالة بالوسطى سامي الصالحي لينقلها لمدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي تتضمن مطالب المتضررين بسرعة تعويضهم وتزويدهم بالعقود الموقعة مع الوكالة بقيمة الأضرار الثي قدرتها اللجان الهندسية، وكذلك تحديد موعد بأقصى سرعة مع المدير والتهديد بالاعتصام داخل مقرات للوكالة في حالة عدم الاستجابة خاصة المصنفين "جزئي بليغ" والذين لم يستلموا دولاراً واحداً.



رام الله - دنيا الوطنطالب أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 خاصة الذين لم يستلموا أية دفعات مالية وكالة الغوث بتخصيص المنحة السعودية التي ستستلمها الوكالة في الأيام القادمة والمقدرة بعشرة مليون دولار لصرف تعويضاتهم.