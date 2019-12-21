شؤون فلسطينية

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا
أدوية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، على أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا، مبينة خطورة عدم توفرها.  

وأوضحت وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الصحة والجمعية بما يتعلق باحتياجات المرضى.

وبيّنت الكيلة أن سبب عدم توفر هذه الأودية حالياً هو أن الأدوية محجوزة في ميناء اسدود من قبل الجانب الآخر ويتم العمل على متابعة إخراجها من الميناء، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة الأمر شخصيا ًعلى إنجاز الأمر وتوفير الأدوية.

وفي ما يتعلق بالديون المستحقة لشركات الأدوية، بينت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع يوم الخميس الماضي مع ممثلي الشركات وتم الاتفاق على جدولة ديونهم.

واستضافت (إذاعة فلسطين) صباح هذا اليوم، الكيلة، ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم، جاد الطويل من أجل نقاش ومتابعة المناشدة المرسلة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا عبر الإعلام المحلي إلى د.محمد اشتية رئيس الحكومة، بخصوص عدم توفر أدوية  المرضى الوريدية والتي تسمى بالعوامل المخثرة والتي غيابها يؤدي للموت لاسمح الله أو الإعاقات، وخاصة عدم توفرها بانتظام في الشهرين الماضين.

وأوضح الطويل، للوزيرة مضمون المناشدة من المرضى، وأكد أن التواصل مستمر من مرضى نزف الدم والهيموفيليا  منذ شهرين لإخبار الجمعية، وهناك شكوى بعدم توفر أدويتهم بانتظام أو عدمه  في المستشفيات الحكومية وبكافة أنواعها مثل العامل الثامن والتاسع والعاشر  وغيرها وبين خطورة هذا الأمر على حياة المرضى، وأن  الجمعية تقوم بالتأكد من هذا الأمر من أجل دقة المعلومات  ومتابعته باستمرار.  

وأوضح أن التواصل والتعاون أيضا مستمر بين قبل طاقم  الجمعية والإدارات المختلفة في وزارة الصحة الفلسطينية  لمتابعة هذا الأمر وأن التنسيق مستمر لتوفير الأدوية وكان آخر هذا التواصل كتابياً وتوثيق الأمر لدى مكتب الوزيرة، نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن المرضى وعائلاتهم في كافة محافظات الوطن يعانون أشد المعاناة ويعلقون آمالهم على الوزارة بتوفير  الخدمات والأدوية ويحثون الجمعية بمتابعة احتياجاتهم ونتيجة  الألم والمعاناة والقلق وبطء توفير الأدوية قام المرضى وعائلاتهم  برفع مناشدة إلى رئاسة الوزراء لتسريع أمر توفير الأدوية.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

بحر: فتح تحقيق بجرائم الاحتلال يوم مشهود لشعبنا وقضيتنا وللقرارات والقوانين الدولية

بحر: فتح تحقيق بجرائم الاحتلال يوم مشهود لشعبنا وقضيتنا وللقرارات والقوانين الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

منوعات

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة &#34;استحمت&#34;

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت"

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

عربي

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون