ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، ان قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية فيما يتعلق بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في فلسطين؛ يحمل الكثير من المعاني والدلالات التي تتجاوز المسألة القضائية على اهميتها في ملاحقة مجرمي الحرب ويوجه رسالة لهم بأن زمن الافلات من العقاب قد انتهى.



واضاف ملحم، في حديث لإذاعة وصت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، أن تحديد الجنائية الدولية اراضي الضفة والقطاع لفتح التحقيق في الجرائم التي ترتكب فيها، يشكل ضربة للمحاولات الامريكية التي تسعى لتقويض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وحول رد الفعل الاسرائيلي على هذا القرار، اكد ملحم ان الرد الهستيري بهذه الصورة يعكس الاهمية العظمى للقرار الاممي الذي ينحاز لقيم العدل والحق والحرية.