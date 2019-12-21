شؤون فلسطينية

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، ان قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية فيما يتعلق بانتهاء مرحلة الدراسة الاولية في فلسطين؛ يحمل الكثير من المعاني والدلالات التي تتجاوز المسألة القضائية على اهميتها في ملاحقة مجرمي الحرب ويوجه رسالة لهم بأن زمن الافلات من العقاب قد انتهى.

واضاف ملحم، في حديث لإذاعة وصت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، أن تحديد الجنائية الدولية اراضي الضفة والقطاع لفتح التحقيق في الجرائم التي ترتكب فيها، يشكل ضربة للمحاولات الامريكية التي تسعى لتقويض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحول رد الفعل الاسرائيلي على هذا القرار، اكد ملحم ان الرد الهستيري بهذه الصورة يعكس الاهمية العظمى للقرار الاممي الذي ينحاز لقيم العدل والحق والحرية.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

بحر: فتح تحقيق بجرائم الاحتلال يوم مشهود لشعبنا وقضيتنا وللقرارات والقوانين الدولية

بحر: فتح تحقيق بجرائم الاحتلال يوم مشهود لشعبنا وقضيتنا وللقرارات والقوانين الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

منوعات

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة &#34;استحمت&#34;

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت"

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

عربي

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون