قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه اعلان المحكمة الجنائية الدولة الشروع بتحقيق في اجرام الاحتلال تطورا نوعيا في مواجهة الظلم والجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الاسرى وقضيتهم.



وقال عبد ربه في حديث لاذاعة (صوت فلسطين): إن قضية الاسرى من ابرز القضايا التي قدمت بشكل رسمي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتناول كل معاناة الاسرى من اهمال طبي متعمد واستشهاد الاسرى جراء هذه السياسة، مشيرا الى انه تم اخطار المحكمة سابقا بذلك وفي عدة مناسبات معتبرا اعلان الجنائية تطورا في الاتجاه الصحيح لتصويب الظلم والقهر الذي وقع على الشعب الفلسطيني.



من جهة ثانية، قال عبد ربه ان الاسير احمد زهران يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التسعين على التوالي ضد الاعتقال الاداري.



واضاف عبد ربه ان محكمة الاحتلال اجلت البت في الالتماس المقدم للاسير زهران يوم الخميس الماضي حتى الاثنين المقبل في محاولة للالتفاق على ماساة الاسير زهران واطالة امد معاناته.