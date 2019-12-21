عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان دولة فلسطين على استعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة المجالات لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا ان حملة ستبدأ بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لجمع كل اسماء ضحايا الجرائم الاسرائيلية وارفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية.



واضاف عريقات في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، ان اعلان الجنائية الدولية امس حول انتهاء مرحلة الدراسة الاولية للحالة في فلسطين، يأتي في اطار الجهود التي بذلتها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالرغم من التهديدات الذي كان يتلقاها من اطراف دولية عديدة كالولايات المتحدة واسرائيل لحثه بعدم الانضمام الى الجنائية الدولية.



واشار عريقات الى ان اهم ما ورد في تقرير الجنائية الدولية هو السؤال الذي يتعلق بالولاية الارضية لفلسطين، وان ما يميز هذا السؤال هو ان هناك سقفا زمنيا للرد عليه لغاية 120 يوما قابلة للتمديد 60 يوما.