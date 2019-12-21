أبو حسنة يكشف حقيقة إعادة سويسرا دفع مستحقاتها لـ(أونروا)

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن استئناف سويسرا لتقديم دعمها للوكالة، جاء نتيجة أن نتائج التحقيقات التي قامت بها الامم المتحدة، أظهرت انه لا يوجد في الوكالة فساد مالي.



وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": "هذه الدول التي علقت مساعداتها لحين ظهور التحقيقات، أعادت الان دفع الاموال التي تجميدها، ومن هذه الدول سويسرا التي كانت من اول الدول التي جمدت تقديم المساعدات".



وأشار أبو حسنة، إلى أن هناك العديد من الدول مثل هولندا وبلجيكا، أعادت دفع ما كانت قد التزمت به سابقا، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أنه لا يوجد فساد مالي في وكالة (أونروا).