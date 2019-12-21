شؤون فلسطينية

أبو حسنة يكشف حقيقة إعادة سويسرا دفع مستحقاتها لـ(أونروا)

أبو حسنة يكشف حقيقة إعادة سويسرا دفع مستحقاتها لـ(أونروا)
خاص دنيا الوطن
أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن استئناف سويسرا لتقديم دعمها للوكالة، جاء نتيجة أن نتائج التحقيقات التي قامت بها الامم المتحدة، أظهرت انه لا يوجد في الوكالة فساد مالي.

وقال أبو حسنة لـ"دنيا الوطن": "هذه الدول التي علقت مساعداتها لحين ظهور التحقيقات، أعادت الان دفع الاموال التي تجميدها، ومن هذه الدول سويسرا التي كانت من اول الدول التي جمدت تقديم المساعدات".

وأشار أبو حسنة، إلى أن هناك العديد من الدول مثل هولندا وبلجيكا، أعادت دفع ما كانت قد التزمت به سابقا، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أنه لا يوجد فساد مالي في وكالة (أونروا).

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يؤكد أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية

الرئيس عباس يؤكد أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية

وزير ياباني يتعهد بدعم بلاده الاقتصاد الفلسطيني وإنجاز مشروع أريحا الصناعية الزراعية

وزير ياباني يتعهد بدعم بلاده الاقتصاد الفلسطيني وإنجاز مشروع أريحا الصناعية الزراعية

لليوم 90..الأسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

لليوم 90..الأسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزير ياباني يتعهد بدعم بلاده الاقتصاد الفلسطيني وإنجاز مشروع أريحا الصناعية الزراعية

وزير ياباني يتعهد بدعم بلاده الاقتصاد الفلسطيني وإنجاز مشروع أريحا الصناعية الزراعية

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تثمن قرار سويسرا استئناف دعمها لـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

أصحاب المنازل المتضررة بغزة يطالبون الوكالة بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

الكيلة تؤكد أهمية توفير أدوية الشريحة المهمشة من مرضى نزف الدم والهيموفيليا

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

ملحم: نؤكد على أهمية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

قضايا الأسرى ضمن أبرز ملفات المحكمة الجنائية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

عريقات: مستعدون للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

منوعات

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة &#34;استحمت&#34;

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت"

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

عربي

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون