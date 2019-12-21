الشلالدة: قرار الجنائية الدولية بداية تحقيق العدالة

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رام الله - دنيا الوطن

وصف وزير العدل محمد الشلالدة، قرار الجنائية الدولية، بأنه بداية تحقيق العدالة الدولية، حتى يدرك كل من يفكر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بان هناك محاسبة ومسائلة وملاحقة.



وقال الشلالدة في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، ان هذه الخطوة تعني ان كافه الشروط القانونيه لفتح تحقيق جنائي قد اكتملت وان هناك قناعة وادلة واثباتات ان المشتبه بهم او المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بحق المواطنين الفلسطينين سيقدمون للعدالة.



واضاف وزير العدل، ان وصف اسرائيل القرار باليوم الاسود يعني انه اسود على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية معتبرا قول نتنياهو ان المحكمة لاتستيطع التحقيق في الاراضي الفلسطينينة لانها ليست دولة، اعتبره قول باطل لان 138 دولة صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا مراقبا في الامم المتحدة وبالتالي تحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية واصبحت طرفا رئيسيا في هذا النظام.



وبين الشلالدة، انه بامكان اي مواطن التقدم بشكوى للجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت منذ عام 2014 تاريخ انضمام فلسطين الى المحكمة وتقديم تقارير وشهادات موثقة بتلك الجرائم، مشيرا الى ان الجرائم الواقعة قبل ذلك التاريخ لاتسقط بالتقادم وبالتالي يمكن التقدم بها الى الجهات القانونية الدولية الاخرى.