سلهب: ندعو للحفاظ على أعداد المُصلين في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس عبد العظيم سلهب: إن عشرات الآلاف، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، أمس، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا العدد الكبير، وضرورة أن يزداد أكثر؛ لثني سلطات الاحتلال، وما تخطط له من استهداف الأقصى، وانتهاك حرمته.



ودعا سلهب في حديث إذاعي، المواطنين في كافة محافظات الضفة؛ لشد الرحال إلى المسجد الأقصى في ظل الهجمة الشرسة من

قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين عليه.