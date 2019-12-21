حفظي أبو سنينة: نجاح حملة صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، حفظي أبو سنينة، نجاح الحملة التي أطلقتها إدارة الحرم والعائلات في محافظة الخليل، تحت عنوان (فجر النور)؛ بإقامة صلاة الفجر من كل يوم جمعة، بهدف إحيائه والتواجد فيه، ومنع تهويده.



وقال ابو سنينية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن صلاة الفجر، أمس الجمعة في الحرم الإبراهيمي، شهدت توافد مئات المصلين من مختلف المحافظات، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الرئاسة للحرم الإبراهيمي؛ لتعزيز صمود المواطنين هناك.