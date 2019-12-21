المالكي: هستيريا أصابت نتنياهو لأنه قد يكون على رأس قائمة مجرمي الحرب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بإمكانها فتح تحقيق فوري في الجرائم الإسرائيلية، لكنها قررت أن تطلب من الدائرة التميهدية، بأن تؤكد لها نطاق الولاية القضائية لدولة فلسطين خلال 120 يوماً حتى تتجنب أن تحصل الاعتراضات خلال فترة تحقيقها.



وأضاف المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أنه بعد فتح المجال من قبل الغرفة الابتدائية لدراسة نطاق الولاية الجغرافية لفلسطين، ستفتح المدعية العامة للجنائية الدولية، بعد مئة وعشرين يوماً بصورة رسمية التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.



وتعقيباً على حالة (الهستيريا) التي أصابت المسوؤلين الإسرائيليين والإدانات لقرار الجنائية الدولية، قال المالكي: إن حالة (الهستيريا) التي أصابت نتنياهو، لأنه يمكن أن يكون على رأس القائمة، التي ربما سيتم النظر فيها، كونها ارتكبت جرائم حرب، مضيفاً أن هناك مسؤوليين عسكريين وسياسيين وقضائيين وتشريعيين، قد يتم استدعاؤهم.



وأوضح، أن هناك فرصة متاحة لكل مواطن، تعرض لسوء معاملة أو ارتكاب جريمة بحقه، أن يتحرك، ويستفيد من مثل هذه الفرصة المتاحة، وهي نقطة إيجابية يجب البناء عليها في المرحلة المقبلة.



واعتبر المالكي قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، خطوة في غاية الأهمية، قائلاً: "إنه لأول مرة يتم اعتبار إسرائيل من الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



وأضاف أن إسرائيل التي تدعي الديمقراطية والحكم الرشيد، سيتم وضعها لأول مرة ضمن قائمة الدول، التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشعر أنها معرضة للتقييم والمحاسبة والمساءلة، بعد أن كانت تعتقد أن لديها الحصانة والمناعة الكاملة من أي محاسبة أو مساءلة من خلال النظام الموجود في الأمم المتحدة، الذي يوفر لها الحماية من خلال بعض الدول.



وأوضح المالكي، أن الجنائية الدولية، قررت فتح تحقيق بجرائم الاحتلال، بعد أن توصلت لهذه النتيجة، ولديها ما يكفي من براهين وأدلة وإثباتات تؤدي إلى مثل هذا القرار.



وطالب المالكي كافة الدولة التي لديها علاقات مع إسرائيل بأن تقيم هذه العلاقة، خاصة وأنها متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وليس من مصلحتها أن تواصل وتحافظ على علاقة طيبة مع دولة الاحتلال.