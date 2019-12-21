فتح: مواقف حماس متناقضة في ملفي الانتخابات والجنائية الدولية





وقالت على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نرى أن موقف حماس متناقض تماماً بين حديثها الإعلامي عن أهمية القدس من ناحية، وإرسالها رسائل علنية للمعنيين بالتقاف الرسالة، بضرورة إجراء الانتخابات دون القدس، من خلال دعوتها لإصدار مرسوم، ومن ثم بحث إمكانية إجرائها في القدس.



ومن ناحية أخرى، ذكّر القواسمي شعبنا بمواقف حماس عندما ذهبنا لنيل العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، تمهيداً للانضمام للجنائية الدولية، حيث قالت نصاً: "قفزة في الهواء لا قيمة لها"، ليتبين اليوم أننا في فتح مع الرئيس محمود عباس، نمضي وفقاً لرؤية وطنية استراتيجية، تأخذ وقتاً، وتأتي بنتائج إيجابية لشعبنا كله ولقضيتنا الوطنية الجامعة، بينما حماس التي رحبت اليوم، بإعلان الجنائية الدولية، نسيت أو تناست مواقفها السابقه، ظانة أن ذاكرة شعبنا قصيرة، ليتبين جلياً أن مواقفها ضيقة، ونابعة عن مواقف آنية حزبية مطلقة، وبالرغم من ذلك فنحن سعداء بفهمهم المتأخر لاسترتيجيتنا من خلال ترحيبهم بالإعلان، وفق ما جاء في البيان.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن من يدفع باتجاه إصدار مرسوم قبل إزالة العقبات الإسرائيلية في القدس، إنما ينخرط في الموافقة الضمنية على قرارات ترامب ونتنياهو المتعلق بـ (صفقة العار)، واعتبار القدس خارج الفضاء الجغرافي والسياسي الفلسطيني.