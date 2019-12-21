حزب الشعب: قرار المدعية العامة خطوة مهمة يُمكن البناء عليها

حزب الشعب

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رام الله - دنيا الوطن

رحب حزب الشعب الفلسطيني، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، القاضي بالبدء بإجراءات فتح تحقيق بجرائم الحرب، التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي وقياداتها، ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة.



‎واعتبر الحزب في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قرار المدعية العامة، خطوة مهمة يمكن البناء عليها من خلال اعتماد خطة وطنية شاملة، لمتابعة تنفيذ القرار ومواجهة أية محاولات للالتفاف عليه وإجهاضه، داعياَ لمتابعته وصولاَ إلى إجراء تحقيق جدي، يؤدي لإدانة مجرمي الحرب الصهاينة وملاحقتهم، ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا.



‎وشدد الحزب على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الخطوة المهمة، مؤكداَ في الوقت نفسه على أهمية ترجمة ذلك بتحويلها لخطوات عملية، وتنفيذها على مختلف المستويات، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية، وتوفير الحشد والتأييد الدولي؛ لتنفيذ القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية، المؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.