مديونة بـ9000 شيكل بعد زراعة كلى لابنها ومهددة بالسجن.. سيدة تُناشد إنقاذها



وأوضحت أنها دائمة التفكير في كيفية تدبير مصاريف الطعام الخاص وثمن العلاج لأولادها خاصة الشقيقين الذي تبرع بالكلية والأخر الذي زرعها.



المرأة التي تتحفظ على ذكر اسمها، تسعى وتحاول وتقترض لتوفر لأبنائها أبسط متطلبات الحياة في ظل عدم اهتمام الوالد بأبنائه لما يزيد عن 27 عام.



بدأت قصة معاناة هذه السيدة بعد مرض ابنها المتزوج بالفشل الكلوي قبل 6 سنوات ومرضه المزمن وكيفية تلبية احتياجاته.



تقول السيدة: "وضعي المادي سيئ جدا وأصبحت غير قادرة على توفير أبسط الأحتياجات لأولادي خاصة اللذان أجريت لهما عملية تبرع وزراعة، وهما بحاجة مستمرة لعلاج دائم ونوع معين من الطعام، وكذلك فحوصات دائمة، ولا يوجد دخل خاص لدي سوى مخصصات الشؤون الاجتماعية التي لا تكفي ثمن العلاج".



وأضافت أنها منذ فترة مرض ابنها أصبحت مديونة بمبلغ مالي كبير مدعم بأوراق رسمية، وأنها غير قادرة على تسديده مع ابلاغها بانه سيتم تقديم الأوراق للشرطة في حال عدم سدادها للديون خاصة، مبلغ بقيمة 9000 شيكل للصيدلية منذ 5 سنوات ناتج تراكم ديون علاجات.



وأوضحت أن أبنها أجريت له عملية جراحية لزراعة كلى بعد تبرع شقيقه الأصغر بها له قبل عدة أيام ليصبح الاثنين، بحاجة الي علاجات ومتابعة واهتمام دائمين وطعام معين وفحوصات وذلك خوفا من حدوث مضاعفات لهما في ظل عدم مقدرتها على توفير ما يلزم لهما.



تناشد الأم أهل الخير والدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية، وأصحاب الضمائر الحية لمساعدتها وتوفير العلاج والطعام لأبنائها ومساعدتها في تسديد جزء من المبالغ المستحقة عليها.



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رام الله - دنيا الوطنناشدت أمرأة مطلقة من المحافظة الوسطى بغزة أهل الخير وأصحاب الضمائر الحية مساعدتها والوقوف الى جانبها.وقالت المرأة والتي تعيل أسرة مكونة من ستة أفراد في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن "أن معاناتها زادت ، بعد أن أجرى الأطباء في المستشفى الأردني عملية زراعة كلى لنجلها البكر قبل ما يقارب الأسبوع بعد تبرع شقيقه".