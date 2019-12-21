رئيس الدستورية العليا: نُرحب بموقف نقيب المحامين من اتفاقية (سيداو)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الحاج قاسم، على أهمية دور المحامين في تحقيق أسس تقدم المجتمع وركيزة نهضته من خلال سيادة القانون، والتمسك بحقوق الأفراد والمواطنين.



وخلال لقائه بنقيب المحامين، جواد عبيدات، رحب الحاج قاسم، بتصريحات عبيدات بشأن اتفاقية (سيداو)، مؤكداً أن هذه التصريحات، تنسجم كلياً مع قرار المحكمة الدستورية العليا وتتوافق مع المبادئ الدستورية، التي حملها القرار التفسيري رقم 05/2017.



كما شدد على ضرورة حماية الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني، في إطار دور المحكمة الدستورية العليا في تطوير المنظومة الدستورية في سبيل صياغة الدستور الفلسطيني.



جاء ذلك، خلال تقديم الحاج قاسم محاضرة بعنوان"وسائل اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية" التي تعتبر أولى سلسلة اللقاءات التدريبية للمحامين المزاولين، وذلك في مقر نقابة المحامين النظاميين برام الله.



بدوره، رحب عبيدات، برئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أهمية المحكمة الدستورية، ومكانتها، وإلزامية أحكامها وقراراتها، مثمناً الجهود التي تبذلها المحكمة؛ لرفع الثقافة الدستورية، وتكريس الهوية الدينية والوطنية، وحماية الموروث النضالي للشعب الفلسطيني.