دعوات بغزة لحماية الصيادين ودعم صمودهم









رام الله - دنيا الوطننظم قطاع الصيادين في كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمحافظة غرب غزة، ندوة بعنوان "نعم لحرية الصيد ولا لاستهداف الصيادين من الاحتلال في عرض البحر"، بمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، ومسؤول محافظة غرب غزة، نبيل عطا الله، ومسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة أدهم خلف، ومسؤول قطاع الصيادين في الكتلة عبد الله النجار، ومسؤول كتلة الوحدة في محافظة غرب غزة جهاد البربري، وصف واسع من الصيادين بالمحافظة.وتطرق أبو ظريفة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، للأوضاع السياسية بما فيها صفقة ترامب واستحقاق الانتخابات الفلسطينية العامة كحق وطني ودستوري لتجديد النظام السياسي الفلسطيني.وأشار النجار إلى الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين أثناء صيدهم في بحر قطاع غزة، من ملاحقة واعتقال وإطلاق النار صوبهم وصوب مراكبهم ومصادرتها مراكبهم الاحتلال، منوهاً إلى أن تقليص مساحات الصيد البحري انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق الصيادين. ودعا وزارة الزراعة والبلديات في قطاع غزة لتوفير مقومات الصمود للصيادين لمجابهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحقهم.من جهته، طالب البربري بحماية الصيادين الفلسطينيين وضمان عملهم بأمان في بحر القطاع، مشدداً على أن الحصار الإسرائيلي على شعبنا وغياب فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وملاحقة الصيادين بأرزاقهم يزيد من معاناتهم ويعرضهم للخطر الدائم لافتقارهم لكافة أدوات الإرشاد والملاحة.وفي ختام هذه الندوة، جرت العديد من المداخلات والنقاشات من الصيادين.