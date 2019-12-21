المقاومة الشعبية تُرحب بقرار المدعية العامة لـ"الجنايات" وتطالب باستكمال الإجراءات القانونية

واعتبرت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مثل هذه الخطوة تحتاج لاستكمال مباشر، وإصدار القرارات اللازمة للإدانة وملاحقة قادة "الكيان الغاصب" على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعبنا، كما أنه يجب عدم الاستسلام لأي ضغوط أمريكية وصهيونية؛ لوقف إصدار القرار للمحكمة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، ترحيبها بقرار "فانتو بنسودا"، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، والتي طلبت بالانتهاء والبت بالقرار حول الجرائم المرتكبة في فلسطين، ومنها الاعتداءات على المتظاهرين في مسيرات العودة، والجرائم بالقدس والضفة، وما يعانيه أسرانا داخل السجون.