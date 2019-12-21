مريضة من غزة تُناشد الرئيس: كلما خرجت للمعبر يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي
رام الله - دنيا الوطن
وجهت المواطنة مي عماد المجايدة مناشدة للرئيس عباس، لإخراجها للعلاج برام الله.
وقالت المجايدة في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن": "أحتاج لعملية ضرورية في البنكرياس، وكلما خرجت للمعبر، يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي".
وأضافت: "أرجوك يا سيادة الرئيس، ساعدني للسفر، أنا إنسانة فقيرة وضعيفة وليس لي أحد، انظر لي بعين الرحمة أرجوك".
للتواصل/ 0592493368
وقالت المجايدة في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن": "أحتاج لعملية ضرورية في البنكرياس، وكلما خرجت للمعبر، يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي".
وأضافت: "أرجوك يا سيادة الرئيس، ساعدني للسفر، أنا إنسانة فقيرة وضعيفة وليس لي أحد، انظر لي بعين الرحمة أرجوك".
للتواصل/ 0592493368
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