مريضة من غزة تُناشد الرئيس: كلما خرجت للمعبر يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي

وجهت المواطنة مي عماد المجايدة مناشدة للرئيس عباس، لإخراجها للعلاج برام الله.



وقالت المجايدة في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن": "أحتاج لعملية ضرورية في البنكرياس، وكلما خرجت للمعبر، يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي".



وأضافت: "أرجوك يا سيادة الرئيس، ساعدني للسفر، أنا إنسانة فقيرة وضعيفة وليس لي أحد، انظر لي بعين الرحمة أرجوك".



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رام الله - دنيا الوطن