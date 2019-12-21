خالد يُناشد أهل الخير: لا يُوجد طعام أو حفاضات لطفلتاي





وقال أبو مسلم في نص مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن":





أنا من سكان مدينة دير البلح، خريج جامعة سنة 2013 تخصص خدمة اجتماعية

والحمد لله لا يوجد وظائف ولا بطالة، وأنا متزوج وعندي طفلتين

وساكن في بيت بالايجار منذ سنتين ونصف تقريبا.



أنا بحاجة إلى المساعدة وأتمنى من الله أن تساعدوني لأنني تعبت من إيجار البيت، الوضع سيء وصعب، والله لا يوجد في منزلي فراش، بعت كل شيء بسبب ايجار البيت، لا يوجد طعام أيضاً، حتى أنني بعت الثلاجة لأنها فارغة أصلاً ولأكمل إيجار البيت الشهر الماضي.





كما أنني لا أمتلك نقوداً لشراء حفاضات وحليب للطفلتين.





للتواصل/ 00970599750746





رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن خالد داود ابو مسلم من غزة، أهل الخير بمساعدته بسبب وضعه السيء جداً.