شؤون فلسطينية

مُواطن من غزة يُناشد الرئيس عباس مساعدته في تكاليف زواجه

مُواطن من غزة يُناشد الرئيس عباس مساعدته في تكاليف زواجه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن توفيق هاني توفيق وهدان (21 عاماً)، مناشدة للرئيس عباس عبر "دنيا الوطن" جاء نصها كما وصلت كالتالي:

يا سيادة الرئيس عقدت زواجي بتاريخ 7/9/2017 ولكنني لم أستطع تكملة تكاليف الزواج بسبب الضائقة المالية التي نعيشها في قطاع غزة، ومن تردي الأوضاع الاقتصادية والمادية، كما أنني عاطل عن العمل لانعدام الفُرص.

 وكلنا ثقة بك يا سيادة الرئيس والأب الحنون بأن تساعدني في تكاليف الزواج لأنني لن استطيع أن أكملها ونحن ليس لنا الا الله ثم سيادتكم.

كما أن المدة الزمنية التي عقدت بها القران طالت وسببت لنا مشاكل كثيرة ونأمل المساعدة ودمت دخرا للوطن.

للتواصل/ 0598447391



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