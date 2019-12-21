خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت خطيبة الكاتب الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتقصير الشديد في التعامل مع واقعة اغتيال خطيبها.



وقالت خديجة جانكيز في تصريحات لصحيفة (فيلت) الألمانية: "رد فعل ترامب كسر قلبي.. الحكومة الأمريكية كان أمامها فرصة للدفاع عن القيم التي تقوم عليها أمريكا، وهي حقوق الإنسان وحرية الرأي؛ لكنها فضلت الصمت بدلاً من ذلك، وساعدت في طمس العملية".



ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم التحقيق في الواقعة على نحو عميق، وقال في حزيران/ يونيو الماضي: إن السعودية شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، مضيفاً أنه إذا لم تُجر واشنطن صفقات مع الرياض، سيقوم بذلك الروس أو الصينيون.