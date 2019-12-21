الجريح خالد عصام جودة يناشد الرئيس محمود عباس إعادة صرف راتبه





وجاء نص المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن" كالتالي:



سيادة الرئيس انا ابنكم خالد عصام جودة اتقدم بخالص تحياتي واحترامي لفخامتكم ولكل الشرفاء في هذا الوطن على جهودهم المبذولة لإعلاء كلمة الحق ونصرة للشعب .



اسمح لي ان اوضح لكم بعض النقاط المهمة التى تتعلق بوقف صرف راتبي.



لقد تم ايقاف صرف راتبي منذ شهر 4/ 2018.



*بتاريخ 14/5/2007 خرجت من قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية والعلاج بعد أن تم اختطافي وإطلاق الرصاص علي قدمي ورئسي ويدي وتركي في الشارع من قبل مليشيات حركة حماس حيث كانوا يعتقدون أنني ميت وفراقت الحياة ولكن هي عناية ورحمة الله تعالي .



* لقد عشت في القاهرة وللظروف المعيشة الصعبة انتقلت للعيش في الجزائر بعد مغادرتي الي مليزيا ولم أوفق هناك .



* من ثم خرجت من الجزائر للعلاج الي السويد كوني اعاني من سقوط جزء من يدي نتيجة بعض الشظايا التي اصبت بها نتيجة أحداث 2007 بغزة.



* خرجت بعد موافقة السفير الفلسطيني في الجزائر وهو من ارسل لي الكتاب للسفارة الاسبانية لمساعدتي للحصول على تأشيرة للسفر للعلاج وإطلاع كامل بظروفي من قبل الاخوة في لجنة الاشراف المكلفة بإدارة ملف المبعدين من غزة من أبناء جهاز الأمن الوقائي وهم من وافقوا لي أيضا علي السفر للعلاج .



* احيطكم علما انني ما ذلت بحاجة للعلاج وأنني انتظر تحديد مواعيد لإجراء عملية جراحية مهمة في يدي .



* لا يعقل ان اسافر بمعرفة السفارة في الجزائر للعلاج وان السفارة تساعدني ومن ثم تقوم برفع كتاب بقطع راتبي فأنني استغرب هذا العمل واستهجن التصرف.



*ارجو العلم انني خرجت من غزة بعد إطلاق الرصاص على قدمي لولا عناية الله ورعايته لفقدت قدمي ونظري ويدي وما زالت بقايا الشظايا موجودة في جسدي وأعاني من الام شديدة وتشوهات نتيجة ذلك .



ارجو ان لا تكون الام ما يترتب عن ايقاف راتبي اكبر بكثير من الام الشظايا التى اصبت بها .



* اننا عاهدناكم اخي الرئيس انت مناضلا وصاحب مواقف مشرفة وأنت قائدنا ورمز نضالنا ونعتز ونفخر بكم رمزا للشرعية الفلسطينية دوما وسنبقي اوفياء لمسيرتنا وشرعيتنا رغم الالم والجرح .



* سيادة الرئيس ولأنك خير من تقدر أبنائكم المناضلين الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الوطن وتأكيدا على الشرعية الفلسطينية والالتزام الوطني بمنظمة التحرير الفلسطينية، اتوجه إليكم كأب وقائد لشعبنا الصامد بضرورة التدخل المباشر واتخاذ إجراءاتكم وقراراتكم الموقرة لجهات الاختصاص لإعادتي الى عملي حتى اتمكن من استكمال حياتي الاجتماعية والاقتصادية والنضالية في ظل تعرضنا لأصعب الظروف المعيشية والنفسية إلا أنني واجهت كل الضغوط وصمدت في وجه الصعاب والكوارث الحياتية ومازلت اواجه الصعاب بكل صبر وثبات وإيمان قاطع النظير بكم وبعدالتكم .



سيادة الرئيس اتوجه إليكم اليوم بأمل كبير وثقة بشخصكم الكريم للتدخل الفوري لإنهاء معاناتي ومازلت انتظر بأمل وصبر لوضع معالجة فورية من اجل ضمان المستقبل والعيش بكرامة إنسانية وهذا الأمر متروك بين يديكم سيادة الرئيس .



ابنكم المخلص ابن الشرعية

خالد عصام جودة

من مرتب الأمن الوقائي / غزة



رام الله - دنيا الوطنأرسل الجريح خالد عصام جودة رسالة مناشدة الى الرئيس محمود عباس أبو مازن يناشده خلالها بإصدار تعليماته بإعادة صرف راتبه.