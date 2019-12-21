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حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة
حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على خطاب والدتها رغد، الذي ألقته الأخيرة الجمعة بمناسبة الذكرى الـ 13 لإعدام أبيها.

وأرفقت حفيدة صدام حسين مقاطع من الخطاب عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام)، وعقبت عليها بالقول: "خطاب والدتي رغد صدام حسين في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين.. وفيه جواب شاف لكل من اتهمنا أننا نركب الموجة".

وتابعت: "تحية لروح الشهيد القائد، وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين يستشهدون كل يوم دفاعاً عن كرامة العراق والعراقي، ويا محلى النصر بعون الله".

وكانت رغد حسين الابنة الكبرى لصدام حسين، أعلنت موقفها من الاحتجاجات، التي لا تزال مستمرة في العاصمة بغداد، ومناطق أخرى منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقالت: "نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقاً أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلاً بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى، كما ينبغي لعراقنا العظيم".

وأضافت: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب، أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها، فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".

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