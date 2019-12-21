أمل تُناشد أهل الخير مساعدتها بتكاليف علاجات وتحاليل ماقبل زراعة الكلى

رام الله - دنيا الوطنانقطعت السُبل بالمريضة أمل رجب (20 عاماً)، والتي تحتاج إلى عملية زراعة كلية في مصر .تُعاني أمل من فشل كلوي بسبب عيب خلقي، حيث ولدت بكلية واحدة، لتبدأ رحلة المعاناة وغسيل الكلى، والخوف من الموت.تناشد المريضة أمل عبر "دنيا الوطن" أهل الخير مساعدتها ماليا في اجراء عدة تحاليل طبية وعلاجات باهظة الثمن .للتواصل/ 00201020104406