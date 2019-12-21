طالبة طب متفوقة تناشد أهل الخير مساعدتها في إكمال دراستها الجامعية





تعيش هذه الطالبة مع اسرتها المكونة من 11 فرد وضع اجتماعي سيء حيث ان المعيل الوحيد للعائلة هو الاب والذي يعمل في وظيفة حكومية، فهو المعيل الوحيد لهذه الاسرة وايضاً هو المعيل ايضاً لوالده ووالدته واخته التي تعاني من احتياجات خاصة.



كل هذا الوضع السيء لم يمنع الطالبة من التفوق في امتحان الثانوية العامة حيث حصدت معدل ٩٨,١%، هذا المعدل والذي ساعدها بتحقيق حلمها بدراسة الطب البشري في احدى الجامعات الفلسطينية، حيث حصلت على منحة من فاعل خير ودفعت الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب والتحقت بمقعد الدراسة وحصلت على تقدير ممتاز في امتحاناتها للفصل الاول في كلية الطب البشري.



تقول الطالبة: "حلمي هو ان اكمل دراستي في كلية الطب البشري وان اتخصص لاحقاً في الجراحة ، تحديداً جراحة الدماغ والاعصاب، هذا الحلم الذي اتمنى ان احققه لاخدم وطني واهلي وان اكون عضو فاعل في المجتمع".



وتضيف الطالبة: "ان كابوس اقساط الطب يلاحقني طوال الوقت، حيث انني افكر دائماً كيف بالامكان توفير القسط الفصلي ومقداره 2780 دينار اردني في ظل الاوضاع المادية الصعبة التي تعاني منها عائلتي".



الطالبة تبحث عن اهل الخير لمساعدتها على التسجيل للفصل الدراسي الثاني.



للتواصل/ 0592665101





ناشدت طالبة طب بشري متفوقة أهل الخير لمساعدتها في اكمال دراستها الجامعية في احدى الجامعات الفلسطينية.