شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر: لن نمنع الفقراء من التعليم ومن يستطيع عليه دفع الرسوم

رئيس جامعة الأزهر: لن نمنع الفقراء من التعليم ومن يستطيع عليه دفع الرسوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد التيان، على حق غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية في مواصلة تحصيلهم العلمي قائلاً: "الطالب الفقير يجب أن يحصل على حقه في التعليم رغم أنف الجميع، ولكن من يستطيع دفع الرسوم، عليه دفعها كاملة، حتى تستمر الجامعة في أداء رسالتها الوطنية، ويمكننا مساعدة الطالب الفقير".

وكشف التيان في تصريح صحفي، اليوم السبت، عن آلية بحث اجتماعي، قامت بها الجامعة خلال المرحلة الماضية، شارك فيها أكثر من ستة آلاف طالب، تم خلالها وضع تصنيفات لجميع الطلبة غير القادرين عن دفع الرسوم، قائلاً: "قمنا بتحديد 500 طالب وطالبة من الفقراء، لن يعيقهم شيء في تحصيلهم العلمي".

وأوضح التيان، أن باقي التصنيفات للطلبة المشاركين في البحث الاجتماعي، تنوعت بين دفع جزء بسيط من الرسوم أو دفع نصفها أو دفع أغلبها، حسب التصنيف الاجتماعي، مشدداً على المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه كافة فئات شعبنا الفلسطيني.

وأكد التيان على مراعاة الجامعة للظروف المعيشية والاقتصادية التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة، مستنكراً في نفس الوقت على فئة مارست اللامبالاة والتجاهل المقصود في تحريض الطلبة القادرين على دفع الرسوم، محذراً من سلبية سلوك هذه الفئة على مسيرة الجامعة الأكاديمية والوطنية.

وشدد التيان، على أن مصلحة الطالب، تكمن في استمرار وبقاء الجامعة، والذي تعتبر الرسوم الدراسية، دخلها الوحيد في ظل الحصار المشدد، موضحاً أن المسؤولية الاجتماعية للجامعة، تقتضي الاستمرار في تقديم أكثر من 20 منحة وإعفاء مختلفة، يستفيد منها أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة".

وختم التيان تصريحه قائلاً: "هناك الكثير من الطلبة ممن يملكون الرسوم الدراسية، ولكنهم لا يرغبون بتسديها"، معرباً عن أمله في عدم انسياق الإعلام لبعض الحالات، التي تهدف لتدمير مؤسساتنا الوطنية، مؤكداً على رؤية الجامعة ورسالتها، بأن يحصل كل طالب على حقه في التعليم، دون المساس بجودة ونوعية التعليم، الذي نفتخر به في جامعة الأزهر.

أخبار ذات صلة

مديونة بـ9000 شيكل بعد زراعة كلى لابنها ومهددة بالسجن.. سيدة تُناشد إنقاذها

مديونة بـ9000 شيكل بعد زراعة كلى لابنها ومهددة بالسجن.. سيدة تُناشد إنقاذها

رئيس الدستورية العليا: نُرحب بموقف نقيب المحامين من اتفاقية (سيداو)

رئيس الدستورية العليا: نُرحب بموقف نقيب المحامين من اتفاقية (سيداو)

مريضة من غزة تُناشد الرئيس: كلما خرجت للمعبر يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي

مريضة من غزة تُناشد الرئيس: كلما خرجت للمعبر يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي

خالد يُناشد أهل الخير: لا يُوجد طعام أو حفاضات لطفلتاي

خالد يُناشد أهل الخير: لا يُوجد طعام أو حفاضات لطفلتاي

مُواطن من غزة يُناشد الرئيس عباس مساعدته في تكاليف زواجه

مُواطن من غزة يُناشد الرئيس عباس مساعدته في تكاليف زواجه

الجريح خالد عصام جودة يناشد الرئيس محمود عباس إعادة صرف راتبه

الجريح خالد عصام جودة يناشد الرئيس محمود عباس إعادة صرف راتبه

أمل تُناشد أهل الخير مساعدتها بتكاليف علاجات وتحاليل ماقبل زراعة الكلى

أمل تُناشد أهل الخير مساعدتها بتكاليف علاجات وتحاليل ماقبل زراعة الكلى

طالبة طب متفوقة تناشد أهل الخير مساعدتها في إكمال دراستها الجامعية

طالبة طب متفوقة تناشد أهل الخير مساعدتها في إكمال دراستها الجامعية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مريضة من غزة تُناشد الرئيس: كلما خرجت للمعبر يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي

مريضة من غزة تُناشد الرئيس: كلما خرجت للمعبر يقوم الجانب الإسرائيلي بإعادتي

خالد يُناشد أهل الخير: لا يُوجد طعام أو حفاضات لطفلتاي

خالد يُناشد أهل الخير: لا يُوجد طعام أو حفاضات لطفلتاي

مُواطن من غزة يُناشد الرئيس عباس مساعدته في تكاليف زواجه

مُواطن من غزة يُناشد الرئيس عباس مساعدته في تكاليف زواجه

الجريح خالد عصام جودة يناشد الرئيس محمود عباس إعادة صرف راتبه

الجريح خالد عصام جودة يناشد الرئيس محمود عباس إعادة صرف راتبه

أمل تُناشد أهل الخير مساعدتها بتكاليف علاجات وتحاليل ماقبل زراعة الكلى

أمل تُناشد أهل الخير مساعدتها بتكاليف علاجات وتحاليل ماقبل زراعة الكلى

طالبة طب متفوقة تناشد أهل الخير مساعدتها في إكمال دراستها الجامعية

طالبة طب متفوقة تناشد أهل الخير مساعدتها في إكمال دراستها الجامعية

قوات الاحتلال تُجبر مزارعي كيسان على مغادرة أراضيهم وتهددهم بالاعتقال

قوات الاحتلال تُجبر مزارعي كيسان على مغادرة أراضيهم وتهددهم بالاعتقال

تيسير خالد: بعد قرار الجنائية جرائم الحرب الإسرائيلية لن تُفلت من العقاب

تيسير خالد: بعد قرار الجنائية جرائم الحرب الإسرائيلية لن تُفلت من العقاب

منوعات

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

شاهد: ميريام فارس تفقد معجب سعودي صوابه بما فعلته

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

دريد لحام يوضح حقيقة تصريحاته التي أغضبت المحجبات في سوريا

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شاهد: هيفاء وهبي تبكي في فيديو نادر بسبب ابنتها

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

شهيرة تثير الجدل بما فعلته بالحجاب مجدداً

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة &#34;استحمت&#34;

ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت"

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

دنيا بطمة متورطة بفضح الفنانين و ابتزازهم

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

بسرية تامة.. أنغام في المستشفى وتنتظر إجراء هذه العملية الجراحية الخطيرة

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

دريد لحام: أنا ضد لبس المرأة للنقاب لهذا السبب

عربي

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

خطيبة خاشقجي تتهم ترامب بالتقصير

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

حفيدة صدام حسين تَرُدُّ على اتهامات ركوب الموجة

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية: نُرحب بإعلان الجنائية ونعتبره خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون