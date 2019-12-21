رئيس جامعة الأزهر: لن نمنع الفقراء من التعليم ومن يستطيع عليه دفع الرسوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد التيان، على حق غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية في مواصلة تحصيلهم العلمي قائلاً: "الطالب الفقير يجب أن يحصل على حقه في التعليم رغم أنف الجميع، ولكن من يستطيع دفع الرسوم، عليه دفعها كاملة، حتى تستمر الجامعة في أداء رسالتها الوطنية، ويمكننا مساعدة الطالب الفقير".



وكشف التيان في تصريح صحفي، اليوم السبت، عن آلية بحث اجتماعي، قامت بها الجامعة خلال المرحلة الماضية، شارك فيها أكثر من ستة آلاف طالب، تم خلالها وضع تصنيفات لجميع الطلبة غير القادرين عن دفع الرسوم، قائلاً: "قمنا بتحديد 500 طالب وطالبة من الفقراء، لن يعيقهم شيء في تحصيلهم العلمي".



وأوضح التيان، أن باقي التصنيفات للطلبة المشاركين في البحث الاجتماعي، تنوعت بين دفع جزء بسيط من الرسوم أو دفع نصفها أو دفع أغلبها، حسب التصنيف الاجتماعي، مشدداً على المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه كافة فئات شعبنا الفلسطيني.



وأكد التيان على مراعاة الجامعة للظروف المعيشية والاقتصادية التي يعانيها شعبنا في قطاع غزة، مستنكراً في نفس الوقت على فئة مارست اللامبالاة والتجاهل المقصود في تحريض الطلبة القادرين على دفع الرسوم، محذراً من سلبية سلوك هذه الفئة على مسيرة الجامعة الأكاديمية والوطنية.



وشدد التيان، على أن مصلحة الطالب، تكمن في استمرار وبقاء الجامعة، والذي تعتبر الرسوم الدراسية، دخلها الوحيد في ظل الحصار المشدد، موضحاً أن المسؤولية الاجتماعية للجامعة، تقتضي الاستمرار في تقديم أكثر من 20 منحة وإعفاء مختلفة، يستفيد منها أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة".



وختم التيان تصريحه قائلاً: "هناك الكثير من الطلبة ممن يملكون الرسوم الدراسية، ولكنهم لا يرغبون بتسديها"، معرباً عن أمله في عدم انسياق الإعلام لبعض الحالات، التي تهدف لتدمير مؤسساتنا الوطنية، مؤكداً على رؤية الجامعة ورسالتها، بأن يحصل كل طالب على حقه في التعليم، دون المساس بجودة ونوعية التعليم، الذي نفتخر به في جامعة الأزهر.