قوات الاحتلال تُجبر مزارعي كيسان على مغادرة أراضيهم وتهددهم بالاعتقال

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدداً من مزارعي قرية كيسان شرق بيت لحم على مغادرة أراضيهم، وهددتهم بالاعتقال.



وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان، أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، اقتحمت القرية، ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم، ثم أجبرتهم تحت تهديد السلاح على مغادرتها، وعدم العودة إليها، إلا من خلال تصريح من قبل الأمن الإسرائيلي في مجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوب بيت لحم، والا سيتعرضون للملاحقة القانونية والاعتقال، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.



وأضاف غزال: إن أصحاب الأرض البالغة 100 دونم، لديهم فيها أوراق ثبوتية بملكيتها، ويقومون بزراعتها منذ سنوات بالقمح والشعير، لافتاً إلى أن رعاة الأغنام، يواجهون بطش المستوطنين بالاعتداء، وإطلاق الكلاب عليهم.