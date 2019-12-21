طالع بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.وقالت داخلية غزة: إن السفر، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة من كشف (12/18)، إضافة للحافلات: الرابعة والخامسة والسادسة.ودعت المواطنين للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.كما دعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.