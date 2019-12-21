مجدلاني: إعلان المحكمة الجنائية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال

إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، هي البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.



وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني، بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني.



وقال مجدلاني على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، مما يُسهل مهمة المحكمة.



وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه بإمكان أبناء شعبنا، أن يحاكموا الاحتلال، عبر التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.



وقال: إن دولة فلسطين، سوف تسهل كافة الإجراءات، وتقدم كافة الأدلة القانونية؛ لتسهيل هذا القرار.



رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لجبهة (النضال الشعبي) الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني،