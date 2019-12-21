"شاورما مطلية بالذهب" في غزة تستقطب طبيباً من إيطاليا

خاص دنيا الوطناستقطبت الوجبات المطلية بالذهب، والتي انفرد بها الشيف أنور شُراب من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفداً طبياً إيطالياً مُتخصصاً بعلاج مشاكل القلب لدى الأطفال.وقدم الشيف أنور، وجبة شاورما مطلية بالذهب، للطبيب الإيطالي داريو، والذي أكد في حديثه لـ"دنيا الوطن" أنها المرة الأولى التي يسمع بها عن وجبات الذهب.ويُعد الشيف أنور، أول من استخدم الذهب في الطعام في غزة، والذي أصبح صرعةً تجذب محبي الرفاهية والفخامة في العالم.ولأن الوجبة ثمنها باهض، لم تلق رواجاً في غزة، التي تمر بظروف اقتصادية سيئة، بسبب الحصار، فقرر أنور ممارسة مواهبه على نطاق ضيق جداً.صنع أنور طبق الدجاج بالذهب أول مرة لصديقه، ثم صنع "كب كيك" مطلي بالذهب هديةً لشقيقته بمناسبة زفافها.تم تزيين القطعة برقائق رفيعة مصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطاً، لتنال كل نصيبها من بريق هذا المعدن وتعطي رونقاً منقطع النظير.