دولي

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بأعمال عنف بسجن في هندوراس

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بأعمال عنف بسجن في هندوراس
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول عسكري رفيع في هندوراس، أن ثلاثة سجناء على الأقل، لقوا حتفهم، أمس الجمعة، في إطلاق نار داخل سجن بمدينة تيلا، المطلة على المحيط الأطلسي.

وقال الكولونيل رامون ماكوتو، لتلفزيون محلي: "تقول معلوماتنا الأولية: إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم"، بحسب ما نقله موقع (سكاي نيوز).

ولم يتضح كيف بدأ إطلاق النار؛ لكن مسؤولاً بالشرطة قال: إن القتلى سقطوا في نزاع بين عصابات متصارعة.

بدورها ذكرت صحيفة (لا برينسا) أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في السجن، وأن العدد قد يرتفع.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في السجون، يوم الأربعاء، ونقلت السيطرة عليها إلى قوات الأمن، في مسعى لكبح أعمال العنف.

يذكر، أن هندوراس التي تعتبر بلداً لـ (ترانزيت) المخدرات إلى أمريكا الشمالية، تشهد صراعات دامية باستمرار بين جماعات الجريمة المنظمة، وتجار المخدرات ومهربيه، ووصلت الأمور لدرجة اتهام القضاء الأمريكي لرئيس البلاد، بتلقي رشى من مهربي المخدرات، وأنه فاز في الانتخابات بفضل دعم مالي من تجار مخدرات.

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