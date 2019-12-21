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ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون

ليبيا.. 19 قتيلاً من مسلحي سرت بينهم سوريون
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، سقوط 19 قتيلاً من الجماعات المسلحة، إثر غارة جوية على مواقعهم في منطقة بوهادي بمحيط مدينة سرت منهم 11 مسلحاً يحملون الجنسية السورية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان المسماري، قد كشف المواقع التي من المتوقع، أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، وذلك بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق، بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي تنظيم الدولة إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".

وتابع: "حان الأوان لتركيا، أن تدخل مباشرة المعركة بجنودها وضباطها، والمناطق المرتقبة لإنزال الأتراك نعرفها، يحاولون جعل مصراتة منطقة هبوط وإبحار رئيسية، واستغلال ميناء الخمس البحري المدني لاستقبال السفن التركية والقوات التركية، وتحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس لاستقبال القوات التركية، ومطار زوارة، وبعض مرافئ الصيد غرب طرابلس".

وتوعد المتحدث باسم الجيش الليبي، برد قوي في حال تمت أية عمليات إنزال، قائلاً: "قواتنا الجوية تقوم بالاستطلاع المسلح في كامل المنطقة. 

وتم تدمير مجموعة من الجماعات المسلحة في منطقة ماجر، وقمنا بشن ضربات في مصراتة، وهذا الموقف الجوي بالكامل، يهدف لتدمير قدرات الجماعات المسلحة، ومحاولاتهم للمناورة والتحرك، ومنعهم من استقبال قوات تركية.

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