شؤون فلسطينية

بومبيو: الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح "الجنائية" تحقيقاً بجرائم حرب إسرائيلية

بومبيو: الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح "الجنائية" تحقيقاً بجرائم حرب إسرائيلية
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة، تعارض "بحزم"، فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية.

وقال بومبيو: "نحن نعارض بحزم هذا الأمر، وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة"، وفق ما نقلت صحيفة (القدس العربي).

وأضاف: "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".

وأدّت خطوة من مدعي عام المحكمة؛ لفتح تحقيق كامل بشأن جرائم حرب، ارتكبت في المناطق الفلسطينية إلى رد فعل غاضب من  إسرائيل، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

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