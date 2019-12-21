دولي

فيديو للحادث "النادر".. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

فيديو للحادث "النادر".. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين
رام الله - دنيا الوطن
رصد شريط فيديو لحظات اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز، بدا وكأنه حادث بالعرض البطيء.

ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما سارع هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.

وأفادت (سكاي نيوز)، اليوم السبت، بأن حادث التصادم وقع قبالة سواحل المكسيك وتحديدا قرب ميناء كوزوميل.

وأدى ارتطام السفينتين إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين "كرنفال غلوري" و"كرنفال ليجيند" إلى شركة واحدة تسمى "كرنفال كروز لاين".

وقالت الشركة المالكة إنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار لكن لا توجد أي موانع تؤثر على صلاحية أي من السفينتين.


 

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