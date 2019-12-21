الطالبة شيرين خليف تفوز بجائزة صندوق الإنجاز والتميّز للرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

فازت الطالبة شيرين وائل خليف، ماجستير فيزياء في الجامعة بجائزة صندوق الإنجاز والتميّز للرئيس محمود عباس لدعم التعليم والتعلم، الفئة الثانية من محور التعليم والتعلم، وبمشاركة أكثر من 1000 معلم من كافة أنحاء فلسطين.



جاء فوز الطالبة خليف التي تعمل مدرسة للفيزياء في مدرسة بنات حجة الثانوية، بعد تقدّمها للمسابقة بملف إنجاز لكافة الأعمال التي قامت بها خلال السنة الدراسية 2018-2019، خاصة المبادرة التي أطلقتها بعنوان (حياتنا فيزياء)، والتي هدفت إلى ربط طالباتها في المدرسة مع قسم الفيزياء وكلية العلوم في الجامعة ودمج الجانب العملي بالعملية التعلمية للفيزياء بالإضافة إلى تنظيمها للعديد من الأنشطة الفيزيائية والفلكية.



كما قامت خليف بتنظيم معرض (الفيزيائي الصغير) وهو أول معرض مدرسي يختص بالفيزياء في محافظة قلقيلية بتقديم 40 وسيلة وتجربة فيزيائية من موارد وخامات بيئية و15 جهاز فيزيائي بسيط، علماً بأن تجارب وأجهزة المعرض المذكور قد تم وضعها في زاوية خاصة خلال اليوم الإرشادي الذي نظمته كلية العلوم في الجامعة، كما قامت خليف بإشراك طالباتها من صفوف (5-11) في تقديم تجارب فيزيائية في الأمسيات الفلكية التي ينظمها قسم الفيزياء وجمعية سابا في الجامعة بشكل دوري، لتكون خليف حلقة وصل بين مجتمع الجامعة ومجتمع المدارس في مجال الفيزياء.



وعن مبادرتها في مجال الفيزياء قالت خليف "إن هذه المبادرة جاءت من إيماني الكامل بأن الفيزياء من أساسيات هذا الكون، ومادة الفيزياء هي من المواد العلمية التعليمية التي يحتاج فهمها الى استخدام الجانب العملي بشكل كبير أثناء التدريس وذلك لما لهذا الجانب من دور في تشكيل تقارب فكري لدى الطالبات لترسيخ هذا المفهوم بطريقة أفضل".



يُذكر أن الطالبة شيرين خليف هي خريجة بكالوريوس فيزياء من الجامعة وتكمل دراسة الماجستير في الفيزياء في الجامعة وهي رئيسة الجمعية الطلابية لعلوم الفيزياء والفلك (سابا) في الجامعة.