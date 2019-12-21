تضرر مركبة إسرائيلية على حدود القطاع





وأوضح الموقع الاسرائيلي، أن أضرارا بسيطة أصابت مركبة عسكرية للجيش الإسرائيلي، جراء رشقها بالزجاجات الحارقة على حدود قطاع غزة مساء اليوم.



ووفقاً للقناة (13) الإسرائيلية، فقد شهدت حدود قطاع غزة تجمعا لآلاف الفلسطينيين على امتداد الحدود، ضمن مسيرات العودة الأسبوعية.

زعم موقع (حدشوت24) الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، تضرر مركبة عسكرية للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.