مسؤول إسرائيلي: عقبات كبيرة تقف أمام التهدئة مع قطاع غزة





وأضاف ملشتاين: "إن حماس لم تتخلَ عن استمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية"، زاعماً أن هذه العمليات، ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الساحة الفلسطينية بأكملها.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول إسرائيلي: "رغم المؤشرات المتفائلة، فما زالت توجد عقبات كبيرة أمام التهدئة طويلة المدى مع قطاع غزة".ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن العقيد احتياط ميخال ملشتاين قوله: "من المشكوك فيه أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة وملزمة تجاه حماس في قطاع غزة في فترة الانتخابات".