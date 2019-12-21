المركز الفلسطيني: إصابة 45 مدنيًّا فلسطينيًّا منهم 17 طفلاً وصحفي بمسيرات العودة

المحافظة الوسطى: استهدف جنود الاحتلال الاسرائيلي المتمركزون على السواتر الترابية، وداخل جيباتهم وآلياتهم العسكرية المنتشرة داخل الشريط الحدودي وامتداده، المشاركين في المظاهرات السلمية شرق مخيم البريج، عبر إطلاق الأعيرة النارية، والمطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه العشرات من الشبان، والأطفال، والنساء الذين تظاهروا على مسافات متفاوتة من صفر إلى 300متر بالقرب من السلك الشائك، وأشعلوا إطارات سيارات وحاولوا إلقاء الحجارة وقنابل الصوت تجاه جنود الاحتلال وآلياته، دون تشكيل أي خطر على حياة الجنود. استمر إطلاق النار حتى الساعة 5:00 مساءً، وأسفر عن إصابة (6) مواطنين منهم امرأة وطفل. أصيب (3) أشخاص بأعيرة نارية و(3) بأعيرة مطاطية. نقل المصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة وهو إبراهيم محمود صالح أبو خشبة، 24 عاما، وأصيب بعيار ناري في البطن وأدخل العناية المركزة فور وصوله المستشفى، فيما وصفت جراح الآخرين ما بين متوسطة إلى طفيفة. كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، عولج عدد منهم ميدانيا ونقل آخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج



محافظة خانيونس: توافد مئات المواطنين لمخيم العودة، شرق بلدة خزاعة، شرقي المحافظة. بقي غالبيتهم في ساحة المخيم للاستماع ومتابعة برنامج المنصة، في حين اقترب العشرات من الشريط الحدودي مع إسرائيل مقابل المخيم، وحاولوا إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، تجاه قوات الاحتلال المتمركزة داخل الشريط المذكور. بدورها أطلقت تلك القوات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين. أسفر ذلك عن إصابة (9) مواطنين، منهم طفلان وامرأة بأعيرة مطاطية. كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.



محافظة رفح: شارك مئات المواطنين في التظاهرات شرق حي الشوكة، وبقي جزء منهم داخل ساحة مخيم العودة، حيث ألقيت الكلمات ونظمت مسابقة ثقافية وعرضت فقرة غنائية، في حين حاول عشرات المتظاهرين الوصول إلى مسافة قريبة من الشريط الحدودي، وألقوا الحجارة، داخله. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، أسفر ذلك عن إصابة (14) مواطنًا منهم (5) أطفال. بين المصابين اثنان وصفت حالتهما بالخطيرة أحدهما طفل. أصيب (5) أشخاص بأعيرة نارية، و(5) بأعيرة مطاطية، و(4) أشخاص بقنابل غاز مباشرة. والمصابان بجروح خطيرة هما: حازم خالد ابو جريدة، ٢٠ عاما، وأصيب بعيار ناري في الرقبة وحول لمستشفى غزة الأوروبي. وباسل عبد الرؤوف سلام اللولحي، ١٥ عاما، وأصيب بعيار ناري أعلى الفخذ.



محافظة غزة: توافد المئات للمشاركة في التظاهرات بمنطقة ملكة شرقي غزة، واستهدفتهم قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة المطاطية، ما أدى لإصابة طفل بعيار مطاطي في وجهه.