شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء باردة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

طقس السبت: أجواء باردة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2019/12/22: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2019/12/23: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح  جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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