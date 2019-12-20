شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية انحياز للحق ولقواعد العدالة الإنسانية

الجبهة العربية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية انحياز للحق ولقواعد العدالة الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق كامل في ارتكاب جراىم حرب من الاحتلال في غزة والضفة والقدس.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقيبا على القرار: إن هذا القرار يمثل انتصارا للحق الفلسطيني وانحيازا من الجنائية الدولية لقواعد العدالة الانسانية وبداية الطريق لمحاكمة الاحتلال وقادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات ذات الشأن الى التعاون في تجهيز ملف فلسطيني كامل يتضمن كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مختلف الاراضي الفلسطينية وفق قواعد التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية.

واضافت الجبهة ان هذا القرار يتطلب مواصلة الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والجهد المؤسساتي في توثيق وكشف انتهاكات الاحتلال وفضحه امام العالم مؤكدة على ضرورة التعاون والشراكة بين كافة الجهات من اجل توحيد جهودها لضمان ادانة الاحتلال ومحاسبته.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فعالة وجدية لكبح جماح الاحتلال ودفع الى الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة والزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

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